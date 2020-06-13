İnci Becel Milliyet’e konuştu: Tek kadın vali olmak onur verici

Yeni yayınlanan Valiler Kararnamesi’nde yer alan tek kadın Vali İnci Sezer Becel, turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir’e atandı. Nevşehir’in ilk kadın valisi olan Becel, “İstanbul’un tek kadın kaymakamıyken, tek kadın vali olarak atanmak benim için onur verici bir durum. Yönetim kademelerinde daha fazla kadın olmalı. Toplumun genelinde öğretilmiş roller, cam tavan olarak kadınların meslek sahibi olmasında yoğun bir şekilde hissedilebiliyor. Bunun kırılması gerekiyor” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’yle Çatalca Kaymakamlığı görevini sürdüren İnci Sezer Becel (49), Nevşehir’in yeni valisi oldu. Kararnamedeki tek kadın vali olan Becel, aynı zamanda İstanbul’daki tek kadın kaymakamdı.



‘İlginç bir tesadüf’



Önümüzdeki günlerde Türkiye turizminin en önemli duraklarından olan Nevşehir’de göreve başlayacak olan Becel, görevine başlamadan Milliyet’e konuştu. Kararı duyunca çok şaşırdığını belirten Becel, “Bu benim için gurur verici bir durum. İlginç bir tesadüf ki, Nevşehir’le üçüncü kez yollarımız kesişti. Kaymakam adaylığı dönemimde stajımı orada yaptım. Yine Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde beş yıl kaymakamlık yaptım. Nevşehir’in benim için özel bir yer. Çünkü oğlum da orada dünyaya geldi. Bildiğim bir yere gitmeyi avantaj olarak görüyorum. Umarım bu avantajla, bu görevi en iyi şekilde yaparım” ifadelerini kullandı.



Daha fazla kadın



“Meslek hayatımın başından beri birçok yerde ilk ve tek sıfatlarım hep oldu. İstanbul’un tek kadın kaymakamıyken, tek kadın vali olarak atanmak benim için onur verici bir durum. Ancak diğer taraftan da bu gibi yerlerde daha fazla kadın olmasını istiyorum. Yönetim kademelerinde daha fazla kadın olmalı. Son zamanlarda ciddi kadın kaymakam alımları var, ancak gönlüm bu sayının artmasından yana.















Meslekte 26 yıllık emeğim var ve bu emeğin karşılığını görmek gurur verici. İnsanların hedefleri olması gerektiğine inanıyorum. Çocuklara ve gençlere hep

şunu diyorum; hedeflerinizi büyük tutun ve ulaşmak için de çaba sarf edin. Siz elinizden geleni yapın, emek verin. Emeksiz hiçbir iş olmaz, başarı tesadüf değildir. Emeğin karşılığı er ya da geç mutlaka olur. Ben Anadolu’nun bir ilçesinden hiç tanıdığı olmadan emek vererek bu makama geldim.”



Babamın etkisi önemli

“Anadolu’nun bir ilçesinde doğdum ve büyüdüm. Doğduğum yerde kız çocuklarının okumasıyla ilgili herhangi bir problem yoktu. Ancak birçok yerde kız çocuklarının okumasına herkes sıcak bakmıyordu. Babam ise hep kız çocuklarının okuması gerektiğini savunuyordu. Biz beş kardeşiz ve dördü kız. Kızlarını okutmaya çok hevesliydi. O yıllarda birçok anne ve babanın hayali, kızlarının iyi bir evlilik yapıp çoluk çocuğa karışmasıydı. Ama babam hep bize, ‘Önce okuyun, meslek sahibi olun. Her konuda kendi kararlarınızı verebilecek duruma gelin. Evlilik bir şekilde olur’ diyordu. Beşimizin okumasında da babamın etkisi çok büyük.”



Önceliği kız çocukları



“Kaymakamlık mesleğimi çok severek yaptım. Hep sahadayım, sahada olmak insanların hayatına dokunabilmek çok önemli. Mesleğimi seçerken de bu amaçla seçtim. Meslek hayatım boyunca ilk önceliğim hep kadınların, kızların eğitimleri, hayatın içinde olmaları, ekonomik olarak ayakta durabilmeleri oldu. Görev yaptığım birçok yerde de kız çocuklarının okullulaşması, okullara kazandırılması için çok büyük çabalarımız oldu. İnşallah valilikle çok daha güçlü projeler yapma fırsatımız olacak.”



‘Bakış açısı değişmeli’

“Toplumun genelinin bakış açısının temelde değişmesi gerekiyor. Çocuk yetiştirirken ebeveynlerin tutumu çok önemli. Ailelerin erkek ve kız çocuklarına biçtikleri roller çok farklı. ‘Sen kızsın şunu yapma, sen kızsın bunu yapma. Ya da sen şu mesleği seç, sen bunu seç’ öğretilmiş roller ve meslekler var, bunların kırılması gerekiyor. Bunu da çocuklarımız küçükken, onların zihin değişim döneminde yapılması gerekiyor. Toplumun genelinde öğretilmiş roller, cam tavan olarak kadınların meslek sahibi olmasında yoğun bir şekilde hissedilebiliyor. Bunun kırılması gerekiyor.”



Üçüncü kez Nevşehir’de



Gaziantep İslahiye ilçesinde 1971 yılında dünyaya gelen İnci Sezer Becel, ilk, orta ve lise öğrenimini İslahiye’de tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Sezer Becel, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açtığı kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 1994 yılında Ordu Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Antalya-Finike Kaymakam Refikliği, Rize Kalkandere İlçesi ve Nevşehir Acıgöl İlçesi Kaymakam Vekillikleri görevlerinde bulunduktan sonra, 1995-1996 yılları arasında sekiz ay süre ile İngiltere’nin Bournemouth kentinde İngilizce dil eğitimi ile İngiliz genel ve mahalli yönetimiyle ilgili eğitim çalışmalarında bulundu.



1997 yılında staj programını başarı ile tamamlayarak Konya’nın Çeltik ilçesi kaymakamlığına atandı. 1999-2001 yıllarında Adıyaman-Tut İlçesi Kaymakamlığı, 2001-2006 yılları arasında Nevşehir-Gülşehir İlçesi Kaymakamlığı, 2006-2011 yılları arasında Malatya Vali Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında İzmir’in Çeşme Kaymakamlığı görevini yaptı.



Doktoraya devam



2009 yılında birinci sınıf Mülki İdare Amirliği’ne ayrıldı. 3 Ağustos 2015’te Çatalca Kaymakamlığı’nda görevine başladı. Yüksek lisansını İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Becel, Siyaset ve Sosyal Bilimler programında doktorasına tez aşamasında devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Becel ile evli olan Becel’in Kağan adında 18 yaşında bir oğlu var.



Türkiye’nin kadın valileri



Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman (Muğla 1991-1995)

Esengül Civelek (Muğla 2017-2020)

Tuğba Yılmaz (Yalova 2016-2018)

Funda Kocabıyık (Uşak 2018)

İnci Sezer Becel (Nevşehir 2020)





Fotoğraflar: Ozan Güzelce