İnci nasıl kendiliğinden ortaya çıkıyor? İncilerin oluşumu

İnci oluşturabilecek yetenekteki canlılar yumuşakçalar sınıfına girmektedir. Kabuklu özellikteki bu canlılar, bazı aşamaları geçerek içerilerinde inci oluşumunu sağlayabilmektedir.

İnci Nasıl Oluşur?

İncinin oluşumu, yapılan bilim araştırmalarında doğal bir fenomen olarak tarif edilmektedir. İncinin parlaklığı, sedef katmanlarının üst üste gelmesi ile oluşmaktadır. Bu sedef katmanlarından her birinde gözle görülemeyecek boyutlarda kristaller yer almaktadır. Bu katmanlar aynı zamanda mikroskobik

boşluklar da içermektedir. Dışarıdan gelen ışık, sedef katmanlarındaki boşluklardan geçerek, bu taşın ışıldamasını sağlamaktadır. İnci, son ahini alana kadar yumuşakçaların kabuğunda oldukça uzun bir süreç geçirmektedir. Bu süreç istiridye, deniztarağı ya da bazı midye türlerinin kabuğunun içine yabancı madde girişiyle başlamaktadır. Bu deniz canlıları, yabancı maddelerden korunmak için, bu atıkların çevresine kılıflar örmeye başlamaktadır. İçeriye giren zararlı madde, deniz canlısının oluşturduğu kılıflar sonrasında farklı bir yapıya dönüşmektedir. Bu katmanlara sedef adı verilmektedir.

Kısaca İncinin İstiridye İçinde Oluşumu

İnci, nadir olarak bulunan ve genellikle ziynet eşyası olarak kullanılan değerli bir taş türüdür. Genellikle istiridyeler içinde gelişen inciler, sedef renginde bulunmaktadır. İstiridye, içerisine giren herhangi bir mikroorganizmayı dışarıya atmak için sedef benzeri bir katmanla kaplamaktadır. Uzun süren bu kaplama işlemi sonrasında kum taneciği benzeri atık maddeler, inciye dönüşmektedir. İstiridye içerisinde gelişen inci sedef, pembe, beyaz ve siyah renklerde de olabilmektedir. Siyah renkteki inci bulunan en nadir taşlar arasındadır. Bu sebeple de istiridyenin diğer renklerine kıyasla fiyatı daha yüksek olarak belirlenmektedir. Doğal yollarla oluşan istiridye incileri, sektör tarafından gelen talepleri karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple de inciler konusunda farklı üretim alanlarına yönelim yapılmıştır.