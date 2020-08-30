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30.08.2020 - 15:09 |

İnternet neden yavaş? Youtube neden çalışmıyor?

Bugün sosyal medya kullanıcıları paylaşım ve erişim sıkıntısı yaşıyor. İnternet yavaşlarken fotoğraf ve video göndermek dakikalar alıyor. Bu nedenle de İnternet neden yavaş? Youtube neden çalışmıyor? soruları soruluyor.

İnternet neden yavaş? Youtube neden çalışmıyor?

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram kullanıcıları uygulamaya girmekte sıkıntı yaşarken paylaşım da yapılamıyor. İnternet gözle görülür şekilde yavaşlarken Youtube'da bir şey izlemek zamanlar alıyor. Bu nedenle de İnternet neden yavaş? Youtube neden çalışmıyor? sorusu bir hayli yöneltiliyor. 

 Twitter, Instagram, Facebook yetkililerinden soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil. Erişim sıkıntıısının en çok Avrupa ülkelerinde yaşandığı görülüyor.

Yetkililerinden soruna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmış değil. Sorunun birkaç saat içinde giderilmesi bekleniyor.

İnternet neden yavaş Youtube neden çalışmıyor

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