İŞKUR TYP başvuru yapma ekranı! 2020 İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYP başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlanıyor. İŞKUR TYP ilanların başvuruları illere göre değişiklik gösterirken, ilan başvurusu için genel olarak son gün 21 Eylül olarak biliniyor.. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller haziran ayına kadar çalışabilecekler.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI

İŞKUR'a TYP okul başvurusu yapacak olan adayların İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlanması gerekiyor.

İŞKUR TYP ilan başvuruları için son günün 21 Eylül 2020 olması bekleniyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

İŞKUR TYP OKUL İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)