İsmail Kandemir kimdir, kaç yaşında?

İsmail Kandemir kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için uzun yıllardır çabalayan İsmail Kandemir, ilk davasını Danıştay'a 2005 yılında yaptı. Bugün gelinen noktada Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren İsmail Kandemir yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kendisine davet gönderildiğini açıkladı. İsmail Kandemir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte saf tutması bekleniyor.

İSMAİL KANDEMİR KİMDİR?

İsmail Kandemir 1945 yılında dünyaya geldi. Bursa'da yaşamını sürdüren İsmail Kandemir, Matematik öğretmeni olarak görev yaptı. 33 yıl boyunca aralıksız olarak öğretmen olarak çalışan İsmail Kandemir, Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucusu olup 5 caminin açılmasına öncülük etmiştir.

AYASOFYA'YA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise caminin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.