İstanbul'da toplanma alanları nerede? İlçe-ilçe deprem toplanma alanları duyuruldu

Son zamanlarda yurt genelinde yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar tedbirli hareket etmek istiyor. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, dprem toplanma alanları hakkında bilgi almak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbullular için deprem toplanma alanlarını belirledi. Herhangi bir acil durum olduğunda ve deprem meydana geldiğinde yaşadığımız ilçeye göre toplanma alanlarında toplanılarak güvenlik önlemi alınacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, alanların seçiminde Karar Destek Modeli'ni uyguladı.

Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.

Model; mülkiyet, büyüklük, ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk ile altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu.

İSTANBUL DEPREM TOPLANMA ALANLARI NERESİ?

Kriterler üzerinden puanlama yapılarak tespit edilen toplanma ve geçici barınma alanlarına, "http://sehirharitasi.ibb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

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