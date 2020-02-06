İstanbul hava durumu 6 - 7 - 8 -9 Şubat günleri! Kar kapıda...

İstanbul hava durumu nasıl olacak? sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul2da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ve yağışların şiddetli başlaması, İstanbulluları arayışa geçirdi. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusuna cevap aramaya başlayan vatandaşlar, kar ne zaman yağacak öğrenmek istiyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan İstanbul hava durumu tahmini ve Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı...

Son dakika hava durumu haberlerine göre, Marmara denizinde rüzgârın (Perşembe) öğle saatlerinde kuvvetini artırarak kuzeyli yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Perşembe Karla Karışık Yağmurlu 4°C 5°C

Cuma Kar Yağışlı 1°C 5°C

Cumartesi Kar Yağışlı -1°C 2°C

Pazar Hafif Kar Yağışlı -2°C 4°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 0°C 7°C