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06.02.2020 - 09:21 |

İstanbul hava durumu 6 - 7 - 8 -9 Şubat günleri! Kar kapıda...

İstanbul hava durumu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava durumu yayımlandı. MGM resmi internet sayfası üzerinden önümüzdeki günlerin hava durumunu yayınlarken, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. İşte İstanbulluların merakla araştırdığı gün/gün İstanbul hava durumu haberimizde...

İstanbul hava durumu 6 - 7 - 8 -9 Şubat günleri! Kar kapıda...

İstanbul hava durumu nasıl olacak? sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul2da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ve yağışların şiddetli başlaması, İstanbulluları arayışa geçirdi. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusuna cevap aramaya başlayan vatandaşlar, kar ne zaman yağacak öğrenmek istiyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan İstanbul hava durumu tahmini ve Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı...

Son dakika hava durumu haberlerine göre, Marmara denizinde rüzgârın (Perşembe) öğle saatlerinde kuvvetini artırarak kuzeyli yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Perşembe Karla Karışık Yağmurlu 4°C 5°C

Cuma Kar Yağışlı 1°C 5°C

Cumartesi Kar Yağışlı -1°C 2°C

Pazar Hafif Kar Yağışlı -2°C 4°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 0°C 7°C

İstanbul hava durumu 6 - 7 - 8 -9 Şubat günleri Kar kapıda...

 

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan acı haber geldi!İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı. İstanbul Valisi Yerlikaya "Uçak pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu." şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Koca yaptığı son dakika açıklaması ile "İstanbul'da hastanelere başvuru toplamda 179 kişi oldu. Maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı.
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