26.04.2020 - 12:44 | | DHA
İstanbul'da gökyüzünde görülen esrarengiz ışıklar şaşkınlık yarattı
İstanbul'dan da gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar şaşkınlık yarattı. Gökyüzündeki ışıkların ünlü iş insanı Elon Musk'ın hızlı internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı olan "Starlink"e ait olduğu düşünülüyor.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bir vatandaş o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi. Öte yandan gökyüzündeki sıralı ışıkların, Starlink uydularından kaynaklandığı düşünülüyor.
Kaya kartalı ailesine kameralı takipTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur’da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı tek edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri belgeselleri aratmadı.