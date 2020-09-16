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16.09.2020 - 00:26 |

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (16 Eylül) İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanıyor. Yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamada bazı ilçelerde bugün planlı su kesintileri yaşanacak. Yaşanan kesintiler nedeniyle belirtilen ilçelerdeki birçok mahalleye su verilemeyecek. Peki İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (16 Eylül) İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da dün başlayan su kesintilerine yenileri eklendi. 15 Eylül tarihinde çeşitli ilçelerde yaşanan su kesintilerinin ardından bugün de her iki yakadaki bazı semtlerde su kesintileri yaşanmaya devam edeceği açıklandı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül İSKİ su kesintisinin yapılacağı ilçe ve mahalleler... 

 16 EYLÜL İSTANBUL'DA SU KESİNTİLERİ

 

İstanbulda sular ne zaman gelecek (16 Eylül) İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbulda sular ne zaman gelecek (16 Eylül) İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler

 

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