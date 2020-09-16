İstanbul'da sular ne zaman gelecek? (16 Eylül) İSKİ açıkladı: İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da dün başlayan su kesintilerine yenileri eklendi. 15 Eylül tarihinde çeşitli ilçelerde yaşanan su kesintilerinin ardından bugün de her iki yakadaki bazı semtlerde su kesintileri yaşanmaya devam edeceği açıklandı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül İSKİ su kesintisinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

16 EYLÜL İSTANBUL'DA SU KESİNTİLERİ



