MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı
ABONE OL
29.04.2020 - 14:37 |

İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı

Türkiye’de son günlerde yeni tip corona virüs test sayısının azalmasının en somut görüntüleri İstanbul’da kaydedildi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ay önce test yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu test kuyruğu havadan görüntülenmişti. Hastanede şimdi çekilen görüntülerde ise test kuyruğundan eser kalmadığı ve test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.

İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 ay öncesine kadar vatandaşlar corona virüs şüphesiyle test yaptırmak için hastaneye koşmuştu. Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafeyi ihlal etmiş hem de canlarını hiçe saymıştı.

Türkiye’de son günlerde yeni tip corona virüs test sayısının azalmasının ardından hastaneye gelen kişi sayısının da azaldığı görüldü. Havadan yeni çekilen görüntülerde ise önceki test kuyruğundan eser kalmadığı görüldü.

Vak'a sayısının azalması ile birlikte hastane bahçesi sakinliğini koruyor. Aynı zamanda virüsün ilk zamanlarındaki yoğunluğun ortadan kalktığı görülüyor. Havadan çekilen görüntülerde hastane güzergahındaki yollarda trafiğin akıcı bir şekilde ilerlediği gözlemlendi.

Köye inen kurtlar büyükbaş hayvanları telef ettiArdahan'da sürü halinde köye inen aç kurtlar, 4 büyükbaş hayvanı telef etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı

İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Şanlıurfa'da sakatat kuyruğu!

Şanlıurfa'da sakatat kuyruğu!

Sıradaki Haber