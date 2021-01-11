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11.01.2021 - 12:56 | | İHA

İstanbul’un göbeğinde feci ölüm! Sinir krizi geçirdiler

Şişli’de yaşlı bir kadın 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düşerek feci şekilde can verdi. Vatandaşların dehşeti yaşadığı olay yerine gelen kadının oğlu ise sinir krizi geçirdi. Polisin çalışmalarının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadın 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü
Yaşlı kadın 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü
Yaşlı kadın 6. kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü
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Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki evinde tek başına yaşayan 69 yaşındaki emekli banka görevlisi Gülten Sokulluoğlu, sabah saatlerinde 6. kattaki evinin penceresini açtı. Yaşlı kadın bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, kadının ise üzeri örtüldü. Polis ekipleri inceleme yaptığı esnada ise olay yerini gören vatandaşlar çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi. Polis ekiplerinin uyarısının ardından vatandaşlar uzaklaştırıldı.

KADININ OĞLU OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan kadının oğlu da koşarak olay yerine geldi. Annesinin cansız bedenini gören adam sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin teselli ederek sakinleştirmeye çalıştığı adam apartman girişine götürüldü.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. polisin ilk bilgilere göre intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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