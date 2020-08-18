Ä°stanbulâ€™un ilk deprem parklarÄ±

AtaÅŸehirâ€™deki parkÄ±n kapasitesi 500 ila 700 kiÅŸilik olurken TopkapÄ±â€™dakinin ise kapasitesi 5 bin kiÅŸilik. Proje, zamanla kent genelinde belirlenen diÄŸer alanlara da yayÄ±lacak.ÂDeprem parklarÄ±, afet Ã¶ncesi eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r merkezi, afet sonrasÄ± ise park iÃ§i mobilyalarÄ±, Ã§adÄ±r ve yemek daÄŸÄ±tÄ±m alanlarÄ± ile geÃ§ici barÄ±nma alanÄ± iÅŸlevi gÃ¶recek.Â

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