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18.08.2020 - 07:00 | | GÃœLDEN Ã‡OKTAN Ä°stanbul

Ä°stanbulâ€™un ilk deprem parklarÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, 17 AÄŸustos Depremiâ€™nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde kentin Asya ve Avrupa yakalarÄ±ndaki AtaÅŸehir Deniz GezmiÅŸ ve TopkapÄ± deprem parklarÄ±nÄ± hizmete aÃ§tÄ±.

Ä°stanbulâ€™un ilk deprem parklarÄ±
GÜLDEN ÇOKTAN Ä°stanbul

AtaÅŸehirâ€™deki parkÄ±n kapasitesi 500 ila 700 kiÅŸilik olurken TopkapÄ±â€™dakinin ise kapasitesi 5 bin kiÅŸilik. Proje, zamanla kent genelinde belirlenen diÄŸer alanlara da yayÄ±lacak.ÂDeprem parklarÄ±, afet Ã¶ncesi eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r merkezi, afet sonrasÄ± ise park iÃ§i mobilyalarÄ±, Ã§adÄ±r ve yemek daÄŸÄ±tÄ±m alanlarÄ± ile geÃ§ici barÄ±nma alanÄ± iÅŸlevi gÃ¶recek.Â 

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Foseptikte elleri ve ayaklarÄ± baÄŸlÄ± halde ölü bulunan kiÅŸinin cinayet ÅŸüphelisi yakalandÄ±Bursa'nÄ±n Orhangazi ilçesinde, 3 aydÄ±r kayÄ±p olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayaklarÄ± baÄŸlÄ± halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin ÅŸüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandÄ±.
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