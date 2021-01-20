İstikşaf ne demek? İstikşaf nedir, nasıl yapılır? İşte anlamı...

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 5 yıllık aradan sonra pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek istikşaf! görüşmelerin 6l'inci turu öncesinde, ilişkileri gerecek açıklamalar yaptı. Vatandaşlar ise istikşaf kelimesi hakkında arayışa geçti. İstikşaf ne demek, istikşaf nedir, nasıl yapılır soruları peş peşe ilgi görmeye başladı. İşte İstikşaf kelimesinin anlamı...

İSTİKŞAF NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.

İSTİKŞAF NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK) yetkilileri, “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiğini kaydetti. Sözün “istikşafi" biçiminin geçmiş dönem ve günümüz Osmanlıca sözlüklerinde geçmediğini belirten yetkililer, şunları söyledi:

"Bugünlerde gündeme ilişkin konularda sıkça geçen 'istikşafi görüş- meler' gibi tamlamalardaki 'istikşaf" ve 'istikşafi', benzer durumlarda yaygın kullanılan İngilizce 'exploratory' sözünün çevirisi; 'istikşafi görüşme' sözü ise 'exploratory talks' tamlamasının çevirisidir. Bu durumda 'istikşafi görüşme' tamlaması için 'ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi' gibi anlamlar verilebilir"

İSTİKŞAF NASIL YAPILIR?

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.