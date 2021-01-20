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• 20 Ocak 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:

Son dakika: Yunanistan'dan provokatif yaklaşım! Türkiye 'savaş sebebi' saydı

Gelen son dakika haberine göre, Yunanistan'ın Girit'in doğusunda ve güneyinde kara sularını 12 mile çıkaracağını duyurması depreme yol açtı. Gelecek hafta İstanbul'daki kritik randevu öncesinde Ankara-Atina hattında ipler gerildi, Yunan medyası Türkiye'yi suçlayan haberlere yer verdi. İşte son dakika haberleri arasında bulunan Türkiye'nin 'savaş sebebi' sayacağı adımın detayları...

• 20 Ocak 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Atina yönetiminin ülkenin batısındaki İyon denizinde karasularını 6 milden 12 mile genişletmesini öngören ve bugün oylanacak yasa tasarısı ile ilgili parlamentoda provokatif bir konuşma yaptı.

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Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Dendias, "Bir sonraki adımın, Yunan karasularının Girit adasının güneyi ve doğusunda da genişletilmesi olacağını" söyledi.

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Dendias ayrıca, karasularının "egemenlik konusu" olduğunu ve kimseyle müzakere etmeyeceklerini ileri sürdü. Söz konusu açıklamalar, Yunan haber sitelerinde manşetlerden duyuruldu.

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Yunanistan'ın Girit'te atmaya hazırlandığı tehlikeli adım, tam da iki ülke arasında gelecek hafta başlayacak müzakereler öncesi ilan edildi. Yunan medyası, İstanbul'daki istikşafi görüşmelerden pek umutlu değil.

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Kathimerini gazetesi, mevcut şartlar altında herhangi bir ilerlemenin beklenmediğini belirttiği analizinde Ankara'nın Ege Denizi'ndeki amaçlarından vazgeçmediğini savundu.

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Kathimerini başyazısında ise 'Daha fazla oyun yok' başlığını kullandı, "Kimse Türkiye hakkında gerçekten bir illüzyona sahip değil" diyerek görüşmeler öncesi karamsar bir tablo çizdi.

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Ankara'dan gelen 'çelişkili mesaj yağmuru'nun olumsuz beklentiye girenleri haklı çıkarmış gibi göründüğünü ileri süren Kathimerini, ayrıca Ankara'nın çelişkili davranarak görüşmeyi baltaladığını iddia etti.

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Her şeye rağmen iki taraf için de diplomasinin gerekliği olduğunu vurgulayan Kathimerini, taraflar masaya oturmadan önce Ankara'nın daha fazla oyun oynamadığını kanıtlaması gerektiğini savundu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletmesini "savaş sebebi" sayacağını içeren bir bildiriyi, 1995'te oybirliği ile kabul etmişti.

10DIŞİŞLERİNDEN SERT YANIT

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT YANIT

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın azınlıklar açıklamasına tepki göstererek, "Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine cevap verdi. Yunan Bakan'ın azınlıklar konusunda Türkiye'yi eleştirmesini trajikomik bulan Aksoy...

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Batı Trakya Türk azınlığına uygulanan asimilasyon ve baskı politikası sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Yunanistan hakkında 3 verilen ihlal kararlarına işaret etti.

13YUNANİSTANDA İLERLEME DEĞİL, GERİYE GİDİŞ VARDIR

'YUNANİSTAN'DA İLERLEME DEĞİL, GERİYE GİDİŞ VARDIR'

Türkiye'de son yıllarda Rum Ortodoks azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adımın Rum Ortodoks vatandaşlarla eşgüdüm içerisinde hayata geçirildiğini bildiren Aksoy şöyle konuştu:

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"Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidiş vardır.

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Yunanistan, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal etmektedir. Azınlığın Türk kimliğinin inkarı konusunda AİHM'nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamaktadır.

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Batı Trakya'daki medreselere yönelik son uygulamalar Yunanistan'da artık sadece 'Türk' ifadesine değil, 'Azınlık' ifadesine dahi tahammül edilemediğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada'da sadece 4 öğrenci için okulları açarken, Yunanistan Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir" diyen Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

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"Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir.

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Yunanistan, ülkemizin azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkarı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır."

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