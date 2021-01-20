• 20 Ocak 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yunanistan'dan provokatif yaklaşım! Türkiye 'savaş sebebi' saydı
Gelen son dakika haberine göre, Yunanistan'ın Girit'in doğusunda ve güneyinde kara sularını 12 mile çıkaracağını duyurması depreme yol açtı. Gelecek hafta İstanbul'daki kritik randevu öncesinde Ankara-Atina hattında ipler gerildi, Yunan medyası Türkiye'yi suçlayan haberlere yer verdi. İşte son dakika haberleri arasında bulunan Türkiye'nin 'savaş sebebi' sayacağı adımın detayları...
• 20 Ocak 2021 - 12:35 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Atina yönetiminin ülkenin batısındaki İyon denizinde karasularını 6 milden 12 mile genişletmesini öngören ve bugün oylanacak yasa tasarısı ile ilgili parlamentoda provokatif bir konuşma yaptı.
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