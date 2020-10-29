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29.10.2020 - 13:36 | | AA

İzmir'de 9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı...

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda aynı bölgede 9 aracın karıştığı trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

İzmir'de zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi
İzmir'de zincirleme trafik kazası! 9 araç birbirine girdi
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Otoyol üzerinde Selçuk ilçesi sınırlarında kalan Selatin Tüneli  çıkışında plakaları henüz belirlenemeyen otomobillerin karıştığı trafik kazası  yaşandı.

Kaza nedeniyle duran Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı tıra 64  NH 419 plakalı otomobil, bu otomobile de arkasından gelen 09 UN 294 plakalı  kamyonet çarptı.

Aynı yolda seyreden 4 otomobil de kaza nedeniyle kontrolden çıkarak  birbiriyle çarpıştı.

Kazada ön ve arkadan aldığı darbelerle ağır hasar gören 64 NH 419  plakalı otomobildeki 5 kişi, sıkıştıkları yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı.

Diğer araçlarda yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 10 yaralı, İzmir ve Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sıkışan araçtan çıkarılan yaralıların Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde asistan doktor olarak görev yaptıkları öğrenildi.

TIR sürücüsü Erol Sır, gazetecilere, "Önümde bir kaza oldu, dörtlüleri  yakıp durdum. Ben durunca otomobil arkadan gelip vurdu. Ne olduğunu anlamadım." dedi.

 

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