İzmir'de bir mahalle isyanda! 'Bu yoldan geçerken çok korkuyorum'

Yamanlar Mahallesi'nde bulunan Zerrin Hanım Sitesi sakinleri, sitenin arkasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yola 1 yıldır asfalt dökülmemesinden şikayet ederek, yetkililere seslendi. Evlerine gelip giderken, yollardaki büyük çukurlardan dolayı araçlarında hasarların oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, yolun topraklı olması dolayısıyla ev içlerine ve araçlarına toz girdiğini dile getirdi. Toz nedeniyle sıklıkla araçlarını yıkatmak zorunda kaldıklarını, evlerinde pencere açmamaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşlar, belediye yetkililerine şikayet etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını kaydetti.



'BİR AN ÖNCE YAPILMALI'



Site sakinlerinden Erkan Atacan, "Ben bu apartmanda oturuyorum. Her gün buraya gelip gidiyorum. Yollarımız çok kötü. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Ben yoldan geçerken çok korkuyorum. Büyük arabalar buradan geçemiyor. Çok toz oluyor. Her gün arabamı yıkatmak zorunda kalıyorum. Pencerelerden içeri çok toz giriyor. Araba sahipleri için büyük sıkıntı. Burada çok insan oturacak, dolayısıyla bu yolların çok çok güzel olması gerekir. Yollarımızın düzeltilmesini önemle rica ediyoruz" dedi.



'YOL KAYMASI DA VAR'



Hakan Atacan ise, "Her gün arabamla bu yoldan gidip geliyorum. Tecrübesiz biri olsa yolun bozuk olmasından dolayı aşağı düşer. Yol kayması da var. Birkaç kere şikayet ettim. Fakat ne arayan ne soran var" dedi. Bir diğer vatandaş Yusuf Necip Pamukçu ise, "Bir senedir yollar bu şekilde. Sokağın ve caddenin kirliliği sadece beni değil birçok kişiyi etkiliyor. Bu sorunun en yakın zamanda giderilmesini istiyoruz" dedi.



'GEÇEN HAFTA ARACIMIN KARTELİNİ DELDİM'



Bir vatandaş ise, sosyal medya hesabına yolun fotoğrafını atarak, şu yazıyı paylaştı: "Geçen hafta aracımın kartelini deldim. 3 bin TL param gitti. Yazmadığım yer kalmadı. Bayraklı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi 20 gün oldu hiçbir hareket yok. Evde pencere açamıyoruz. Her yer balkonlar, toprak içinde. Lütfen sesimizi duyurun"