Jandarma astsubay başvuru sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı muazzaf/sözleşmeli 3 bin 550 astsubay alacak. Geçen ay yapılan açıklamada "Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın astsubay temini yapılacaktır." denildi. Başvurular 21 Şubat'ta sona ererken şimdi başvuru sonuçları merak ediliyor.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sonuç tarihine ilişkin net bşir açıklama henzü yok. Adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjanın on katına kadar aday sınavlara çağrılacak.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecek.

UYGULANACAK SINAV AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Başvuru hitamında sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Fiziki Kontrol,

(2) Fiziki Yeterlilik,

(3) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

c. Adaylar sınava gelirken yanlarında cep telefonu, ses-görüntü kayıt cihazı veya benzer özellikli değişik elektronik cihazları getirmeyecektir. Bu tür cihazlarla gelen adaylar nizamiyeden alınmayacaktır. Nizamiye bölgesinde bu tür cihazları teslim alma veya muhafaza etme imkanı bulunmamaktadır.