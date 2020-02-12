Jet Sosyete konusu nedir, oyuncuları kimler? Jet Sosyete TV'de mi yayınlanacak?

Gülse Birsel imzalı, puhutv Orijinal komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’da yayınlanmasının ardından Çarşamba günü 20.00'da Star’da tekrar bölümleriyle ekrana gelecek.

JET SOSYETE OYUNCULARI KİMLER?

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül yer alıyor.

JET SOSYETE DİZİSİ TV'DE Mİ YAYINLANACAK?

Dijital’de rekor izlenme rakamlarına ulaşan ‘Jet Sosyete’ yüksek kahkaha temposu ve ‘Jet Sosyete’nin unutulmaz karakterleriyle üçüncü sezonun tekrar bölümleri Star ekranında olacak.

Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sezon içerisinde her bölüm ünlü isimleri konuk eden Jet Sosyete, Çarşamba günü 20.00'da izleyici karşısına çıkacak.

JET SOSYETE KONUSU NEDİR?

Özpamuk Tekstil'in sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'ı genel müdürlükten alır ve şirketin en alt kademesinde çalışan Yaşar Yüksel'i şirkete genel müdür yapar. Görevden alınan Ozan, Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasını boşaltır ve yan villada oturan ailesinin yanına taşınır. Ayazağa'da bir gecekonduda yaşayan Yüksel ailesi ise Ozan'dan boşalan villaya yerleşir. Yaşar Yüksel moda sektöründe kendisini kanıtlamaya çalışırken ailesi sosyeteye girmeyi amaçlar.