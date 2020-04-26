Jübile Ne Demek? Tdk'ya Göre Jübile Yapmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Jubile kelimesinin pek çok farklı anlamı bulunmaktadır. Fransızca kökenli olan bu kelime adına Türk Dil Kurumu açısından ‘Sanat ya da spor dalı üzerine uzun süre çalışan kişilerin onuruna yapılan kutlama’ biçiminde tarif etmek mümkün.

Jübile Ne Demek?

Değişik anlamları üzerinden jübile kelimesini ifade etmek mümkündür.

- Evliliğin ellinci yılında düzenlenen kutlama şenliği,

- Bir sanat ya da spor dalında uzun süre çalışan kişilerin onuruna düzenlenen kutlama törenleri,

- Eski zamanlarda din,

Bu gibi değişik anlamları üzerinden jübile kelimesi günümüzde kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre Jübile Yapmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Jübile kelimesinden türemiş olarak aynı zamanda jübile yapmak kelime grubu da en çok merak edilen sözcüklerden biridir. TDK’ya göre jübile yapmak kelimesinin anlamı amaca göre değişik şekillerde tanımlamak mümkün.

- Kişinin sporculuk yaşantısını özel bir karşılaşma ile sonlandırmak,

- Sanatın değişik alanlarında başarı gösteren kişiler adına 25, 40 ve 50. yıldönümlerinde şenlik gerçekleştirmek,

Bu anlamları ile beraber hem jübile kelimesini hem de jübile yapmak sözcük grubunu amaca uygun şekilde cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda tek başına da değerlendirilebilir.