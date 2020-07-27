Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantıları her hafta büyük bir heyecan yaratıyor. Hele ki yaklaşan Kurban Bayramı öncesi nasıl bir süreç işleyecek yurttaşlar merak içerisinde... Koronavirüs gölgesinde gerçekleşecek olan bayramda yasak olup olmayacağı kafalarda soru işareti bırakırken Kabine toplantısı tarihi araştırılıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantının 15.30 gibi başlaması beklenirken toplantı biter bitmez Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

OKULLAR İLE İLGİLİ YOL HARİTASI KONUŞULACAK

Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri olan eğitim ile ilgili son gelişmeler masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk çalışmaları aktaracak, görüşleri alacak. Okullar ile ilgili yol haritası kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

KABİNE'NİN EN SICAK GÜNDEMİ KURBAN BAYRAMI

Kabine Toplantısı'nın en sıcak gündemi ise Kurban Bayramı olacak. Koronavirüs salgını sürerken, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemler vatandaşın da en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktayı anlatacak, Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerini aktaracak.

KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda sokak kısıtlaması veya seyahat kısıtlaması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda bu tarz önlemlerin kolay olmadığını söylemişti. Erdoğan, gündemlerinde olmadığını belirtirken, yine de Bilim Kurulu ile istişare edileceğini vurgulamıştı.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞACAK

Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.