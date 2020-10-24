Kadıköy'de otel önünde silahlı kavga

Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli sokağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan otelin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Yasin Kiraz(38) silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. İki grubu ayıran polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Kiraz'a ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kiraz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin başlattığı çalışmada sokakta 5 kovan bulundu. Ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Olayla ilgili görgü tanığı Rambo Okan, "Olay sırasında ben otelde kalıyordum. Kalktım, üzerimi giyindim ve stada gidecektim. Kuşuma yem verdiğim sırada silah sesleri duydum. Silah sesleri bittikten sonra görüntü alabildim. Biraz bekledim belki bir daha çatışma olur diye ama olmadı. Yaklaşık 15 kişi vardı." diye konuştu.







