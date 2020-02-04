Kadın dizisi neden final yapıyor? Son bölümde Bahar ile Arif evleniyor

Kadın dizisi bu akşam son kez seyirci karşısına çıkıyor. Kadın dizisi son bölümde tüm acılara son verilirken Bahar ile Arif dünyaevine giriyor. Şimdi seyirci ise "Kadın dizisi neden final yapıyor?" sorusuna cevap arıyor.

KADIN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kadın dizisinin neden final yaptığı ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Dizinin hiyasenin bitmesi nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.

SON BÖLÜMDE NELE OLDU?

Enver’in Şirin’i ele vermesi üzerine Şirin yakalanır. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırılır.

Raif’in Ceyda’ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar’a evlenme teklifi eder ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başlar. Arif yıllardır âşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içindedir. Fazilet Aşçıoğlu’nun Bahar’a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşınacaktır. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar’ın sonunda şans yüzüne gülmüştür.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşayacaktır.