Kadınların tercihi bitkisel ürünler

Kadınlarda zayıflama amacıyla bitkisel ürün kullanım sıklığı, Denizli’de 612 kadın üzerinde yapılan araştırmayla gözler önüne serildi. Haftada iki kez spor salonuna düzenli devam eden 18-65 yaş aralığındaki kadınlarla yüz yüze yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yarıya yakını (yüzde 41.3) zayıflamak için bitkisel ürün kullanırken, bunların da yüzde 70.4’ü ürünü, doktor, eczacı ve diyetisyene danışmadan kullandı.

Urla Devlet Hastanesi’nde uzman diyetisyen olarak görev yapan Ekin Akca’nın “Kadınlarda zayıflama amacıyla bitkisel ürün kullanım sıklığının ve bitkisel ürün kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi” adlı makalesi, Sağlık Bakanlığı’nın Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi’nin son sayısında yayımlandı.

Her gün kullanıyorlar

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 23.9’u 18-30 yaş, yüzde 39’u 31-50 yaş, yüzde 37.1’i ise 51-65 yaş aralığında yer aldı. Kadınların yüzde 71.7’si evli iken, eğitim düzeylerine bakıldığında ilk sırayı yüzde 37.1 ile üniversite, yüzde 28.3 ile lise, yüzde 17.6 ile ilkokul mezunu kadınlar aldı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 41.3’ü zayıflamak amacıyla bitkisel ürün kullandığını belirtti. Bunların yüzde 50’si ürünü her gün, yüzde 31.2’si haftada 2-3 kez kullandığını açıkladı.

Kadınların yüzde 70.4’ü, doktor, eczacı veya diyetisyene danışmadan ürünü kullandığını belirtti. Bu tür ürün kullanımının 31-50 yaş (yüzde 42.7) arasında en yüksek olduğu belirlenirken, zayıflama amacıyla bitkisel ürün kullananlar arasında evli olan (yüzde 69.2) ve üniversite mezunu olan kadınların (yüzde 36) oranının daha yüksek olduğu saptandı.

Yanıltıcı sloganlar

Milliyet’e konuşan uzman diyetisyen Ekin Akca, Türkiye’de bitkisel ürünlerin satışında, “Tamamen doğal”, “Yüzde 100 bitkisel”, “Hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır” şeklinde sloganlar kullanıldığını belirtti. Ağırlık kaybına yardımcı olmak için satılan bitkisel form çayları ile kullanıcıda esas olarak laksatif (bağırsak hareketlerini artırıcı), diüretik (idrar söktürücü) ve terlemeyi arttırıcı etkilerin oluşturulmasının amaçlandığını kaydeden Akca, bu şekilde kişinin yağ kaybı yerine kısa vadede su, uzun vadede ise kas kaybına uğradığını belirtti. Yağ kaybı olmaması nedeniyle bir süre sonra kaybedilen kiloların tekrar alındığını söyleyen Akca, şöyle dedi:

“Zayıflama çaylarındaki kimyasal bileşenlerin içerik ve etkilerinin tam olarak bilinmemesi, uzun süre yüksek dozlarda kullanımı sonucunda sıvı-elektrolit kayıpları, karaciğer hastalıkları, alerjik reaksiyonlar gibi çeşitli sağlık sorunlarının hatta ölümlerin yaşandığı bilinmekte. Hiçbir bitki, ürün veya karışım mucizevi değil. Obezite tedavisinde kişinin önce hekim tarafından değerlendirilmesi ve sonrasında sağlıklı beslenmenin uzmanı olan diyetisyen kontrolünde, kişiye özel olarak hazırlanan diyet programının uygulanması en kısa, sağlıklı ve kalıcı çözüm.”

Limon suyu ilk sırada

Limon suyu (yüzde 39.4) ve lahana suyu (yüzde 17) zayıflama amacıyla en çok tercih edilen bitki suyu olarak belirlendi.

Bitki çayı kullanıyorlar

Bitkisel ürün kullanan kişilerin yarıdan fazlası (yüzde 62.9) bitki çayı formundaki ürünü tercih etti. Araştırmaya dair diğer veriler ise şöyle:

- Kuru bitki kullananların oranı yüzde 15.8.

- Tablet kullananların oranı yüzde 7.1.

- Bitkisel ürün kullanan kadınların yüzde 54.6’sı ürünü aktardan temin etti.

- Tanıdıklardan bitkisel ürün temin eden kadınların oranı yüzde 13.8.

- İnternetten bitkisel ürün temin edenlerin oranı yüzde 7.1.

- Ürün kullanan kadınların yüzde 35.2’si bitkisel ürünü tanıdık-akrabadan duydu.

- Bitkisel ürünü internetten öğrenen kadınların oranı yüzde 27.7.

- TV-radyo aracılığıyla bitkisel üründen haberdar olanların oranı yüzde 18.2.

- Gazete ve dergiden bitkisel ürün bilgisine ulaştığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 1.9.

Kuru bitkiler

Zayıflama amacıyla katılımcılar tarafından en sık kullanılan ilk beş kuru bitki sırasıyla şöyle:

- Yüzde 12.6 ile tarçın.

- Yüzde 11.5 ile keten tohumu

- Yüzde 11.2 ile yulaf.

- Yüzde 10.6 ile çörek otu.

- Yüzde 8.5 ile karabiber.

Taze bitkiler

Zayıflamak amacıyla en sık kullanılan taze bitkiler ise sırasıyla şöyle:

- Yüzde 22.9 ile limon.

- Yüzde 11.5 ile maydanoz.

- Yüzde 8.3 ile domates.

- Yüzde 7.8 ile nane.

- Yüzde 6.9 ile avokado.