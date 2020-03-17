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17.03.2020 - 23:16 |

Kafeler açık mı, Starbucks kapalı mı? (17 Mart) Corona Virüsü sebebiyle tiyatro, sinema lokantalar, spor salonları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı corona virüsü nedeniyle yeni önlemler aldı ve saat 24.00 itibarıyla alınan kararlar faaliyete geçti. Peki, corona virüsü nedeniyle hangi yerler kapalı? Sinama salonları, tiyatro, lokantalar, cafe (kafe), spor salonları kapalı mı?

Kafeler açık mı, Starbucks kapalı mı? (17 Mart) Corona Virüsü sebebiyle tiyatro, sinema lokantalar, spor salonları ne zaman açılacak?

Gün itibariyle İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi. Bu genelge saat 24.00'ten itibaren geçerli olurken vatandaşlar hangi yerlerin kapalı olduğunu merak ediyor. İşte corona virüsü nedeniyle kapatılan yerlerle ilgili tüm detaylar...

HANGİ NERELER KAPALI?

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi. Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
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