Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Kafelerin faaliyet durumu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Kafeler ve restoranlar ile ilgili kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Peki kafeler ne zaman açıklanacak 2021? Restoranlar ve mekanların durumu ile ilgili detaylar...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi...

Kafeler ve restoranların açılacağı tarih belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.