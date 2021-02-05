MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?
ABONE OL
05.02.2021 - 23:33 |

Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Kafelerin durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı kısıtlamalar kafeler ve restoranlara da uygulanıyor. Kafeler, restoranlar ve lokanlar belirli saatlerde gel al ve evlere paket servis yapıyorlar. Peki kafeler ne zaman açılacak? İşte kafeler, restoranlar ve lokantaların durumu ile ilgili gelişmeler...

Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Kafelerin faaliyet durumu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda kısıtlamalar uygulanıyor. Kafeler ve restoranlar ile ilgili kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Peki kafeler ne zaman açıklanacak 2021? Restoranlar ve mekanların durumu ile ilgili detaylar...

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde '' Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi...

Kafeler ve restoranların açılacağı tarih belli olduğu zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet