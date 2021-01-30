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30.01.2021 - 09:42 |

Kafeler ne zaman açılacak (mekanlar)? Restoran, kafeler ve lokantalar açılacak mı 2021?

Kafelerin açılacağı tarih ile ilgili detaylar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda kısıtlamalar getirildi. Restoran, kafeler ve lokantalara ise kısıtlama gelen yerler arasında bulunuyor. Peki kafeler ne zaman açılacak 2021? İşte restoran, kafeler, lokantalar yani mekanlarla ilgili son gelişmeler...

Kafeler ne zaman açılacak (mekanlar)? Restoran, kafeler ve lokantalar açılacak mı 2021?

Kafeler çalışma durumuyla ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Evlere sipariş veya belirli saatlerde gel al hizmeti veren, kafeler, restoranlar ve lokantaların açılacağı tarih ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. kafeler ne zaman açılacak 2021? Kafeler, restoranlar, mekanlar, lokantanlar açılacak mı?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısıtlamalarla alakalı olarak, restoran sahiplerinin bir talebi vardı, sıkı kurallara uyarak tekrar açılmak istediklerini söylediler. Değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir."

    Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
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