MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri başladı
ABONE OL
13.07.2020 - 15:02 | | AA

Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri başladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin ilk gününde mevlit okutularak fotoğraf sergisi açıldı.

Kahramankazan'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri başladı

Ulu Cami'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü önünde şehit olan 9 Kahramankazanlı'nın da aralarında bulunduğu 251 şehit için mevlit okutuldu.

Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı mevlit programının ardından cami bahçesinde "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi izlenime sunuldu.

Belediye Başkanı Oğuz camiden çıkanlara, lokma tatlısı dağıttı.

Ayrıca etkinlikler kapsamında internet üzerinden iki gün sürecek on-line satranç turnuvası başlatıldı.

Kahramankazanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

 

Tanker, yolcu otobüsüne böyle çarptıRusya'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, tanker arkadan çarptı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin belirlemelerin sürdüğü ifade edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkçe bilmeyen Sibel, 4 gündür kayıp!

Türkçe bilmeyen Sibel, 4 gündür kayıp!

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı

Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı

Sıradaki Haber