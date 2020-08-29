MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kamuda esnek çalışma başlıyor
ABONE OL
29.08.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

Kamuda esnek çalışma başlıyor

Kamuda esnek çalışmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesinin ardından, kamu kurumlarında pazartesi gününden itibaren uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulamaları başlıyor.

Kamuda esnek çalışma başlıyor
MİTHAT YURDAKUL Ankara

Esnek çalışmada, sağlık kurumlarında ihtiyacı karşılayacak sayıda personel bulundurulacak. Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince düzenleme yapılacak. İllerde il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü ile toplum sağlık merkezi başkanı ile hastanelerde başhekimliklerce esnek çalışma düzeni belirlenecek. Esnek çalışmanın hangi biçimde uygulanacağında, sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu gibi noktalar gözönüne alınacak. Dönüşümlü çalışmasına karar verilen personel, fiilen göreve gelmedikleri sürede idari izinli sayılacak. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek. İdari izinli sayılanlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev bulundukları bölgeyi terkedemeyecek ve kendilerine ihtiyaç duyulduğunda görev başı yapacaklar.

Dönüşümlü çalışma

Milli Eğitim Bakanlığı’nın genelgesine göre de, okul yöneticileri, uzaktan eğitim planlamasını ve bakanlığın çalışma planını dikkate alarak, belli sayıda öğretmen veya alan zümresinin dönüşümlü olarak eğitim kurumunda bulunacağı bir planlama yapacak. EBA canlı sınıflarında gerçekleştirilecek dersler, okullarda hazırlanacak planlama doğrultusunda, teknik altyapı şartlarının uygun olması durumunda eğitim kurumlarında da yapılabilecek.

Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Özge Sevinç’in sır ölümü için soruşturma

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

Altun: Kutlamalar devlet ciddiyetiyle yapılacak

Sıradaki Haber