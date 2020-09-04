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04.09.2020 - 09:46 | | AA/İHA

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

Gelen son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7'si muvazzaf 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 7’si muvazzaf 27 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil sorumlular arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7’si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam ettiği ifade edildi.

FETÖ'NIN 'KADIN YAPILANMASI'NA YÖNELİK OPERASYON: 26 GÖZALTI

Öte yandan Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kadın yapılanmasına" yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 kadın şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

 Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesinde öğrenim gördüğü öğrenildi.

Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu Çok sayıda gözaltı...

 

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