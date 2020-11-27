Karahantepe nerede? Karahantepe mi, Göbeklitepe mi daha eski?

Birçok dizi ve filme konu olan Şanlıurfa'nın Göbeklitepe'sinin ardından Karahantepe'de 2019 yılından bu yana yapılan kazı çalışmalarıyla neolitik döneme ait 'T' biçiminde dikili taşlar bulundu. Göbeklitepe gibi Karahantepe'nin de gözde bir yer olacağı düşünülüyor. İlk çalışmaları 1997 yılında başladı ve toprak altında kalan yapılar keşfedildi. İşte, Karahantepe konumu...

KARAHANTEPE NEREDE?

Karahantepe, Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde bulunan arkeolojik sit alanıdır. Şehir merkezine 46 km uzaklıkta Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında olan Karahantepe, 1997'de keşfedildi. Neolitik dönemden kaldığı düşünülen ''T'' biçiminde 250 dikilitaşın bulunduğu alanda ilk kazı çalışmaları Eylül 2019'da başladı.

KARAHANTEPE Mİ GÖBEKLİTEPE Mİ DAHA ESKİ?

Şanlıurfa'da yer ala Göbeklitepe'nin en erken kullanımının Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ’ın A evresine (MÖ 9.600-7.300), yani günümüzden en az 11.600 yıl öncesine dayandığı ileri sürülüyor. Neolitik döneme ait olduğu düşünülen Karahantepe'nin de ilk bulgulara göre Göbeklitepe'den daha eski olduğu düşünülüyor. Ancak kesin tarihlere ilişkin bir delil bulunmuyor.