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11.09.2020 - 18:57 |

Karantina kurallarına uymadı, böyle yakalandı!

Nevşehir'de, corona virüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal eden Adem Bıkmazer (64), polis tarafından yakalandı.

Karantina kurallarına uymadı, böyle yakalandı!

Nevşehir'de ayakkabı boyacısı Adem Bıkmazer, 1 hafta önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bıkmazer'in koronavirüs testi pozitif çıktı ve daha sonra gerekli ilaçlar verilerek karantina için evine gönderildi.

Bir süre sonra evde sıkıldığını söyleyen Bıkmazer, Bektik Mahallesi'ndeki evinden çıkıp, cuma namazı kıldıktan sonra halk otobüsüyle şehir merkezine geldi.

Bıkmazer'in koronavirüs karantinasına uymadığını gören arkadaşları da durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Bıkmazer'i çarşıda kaldırımda otururken buldu. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Bıkmazer, kontrollerin ardından yeniden evine götürüldü.

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