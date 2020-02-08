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08.02.2020 - 16:06 | | AA

Karantinada doğum günü kutlaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilerek, hastanede gözlem altında tutulan üniversite öğrencisinin doğum gününü kutladı.

Karantinada doğum günü kutlaması!

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 25 yaşına giren üniversite öğrencisi Şeyma için "Nice sağlıklı yıllara Şeyma" ifadesini kullandı.

Şeyma'nın gözlem altında tutulduğu hastanede, sağlık görevlilerince verilen doğum günü pastası ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Koca, şunları kaydetti:

"Vuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25. yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız."

Karantinada doğum günü kutlaması

Karantinada doğum günü kutlaması

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