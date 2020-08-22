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22.08.2020 - 07:00 | | CİHAT ASLAN İstanbul

Kariye yeniden ibadete açıldı

Karagümrük’teki Kariye Camii’ne müze statüsü veren 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından, Kariye Müzesi yeniden cami olarak açılacak

Kariye yeniden ibadete açıldı
CİHAT ASLAN İstanbul

İstanbul Fatih’te bulunan Doğu Roma sanatının son dönem eserlerinden en önemlisi olan Kariye Müzesi, 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının, Danıştay 19’uncu Dairesi kararıyla iptal edilmesi üzerine yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Kariye Camii yeniden ibadete açıldı.

Kararın üzerine dün vatandaşlar müzeye geldi. Yedi yıldır müzenin bir kısmında restorasyon sürerken, Kariye Müzesi faaliyetine devam ediyor. Kariye Müzesi’nin camiye dönüştürüldüğünü öğrenen bazı vatandaşlar bilet almadan içeri girmek istedi. Ancak müze yetkilileri, kendilerine bu yönde bir yazı gelmediğini ve Kariye’nin müze olarak kullanılmaya devam edildiğini belirterek bilet almalarını istedi. Eşi ile birlikte Kariye Müzesi’ne girmek isteyen vatandaş, “Artık tamamıyla camiye çevrildiğinde gelip namaz kılacağız inşallah” dedi. 

Esnaf umutlu

Bölgedeki esnaf ise müzenin ücretsiz olmasıyla bölgeye daha fazla yerli turistin geleceğini belirterek karardan memnun olduğunu söyledi. Müzenin karşısında yer alan Pembe Köşk Çay Bahçesi’nin 22 yıllık işletmecisi Mehmet Emin Ertaş, “İbadete açılması isabetli bir karar oldu. İnsanlar buraya rahatça ücretsiz girecek. Bu da ziyaretleri yükseltecek ve işlerimiz açılacak. Bundan sonra hem yerli hem de yabancı turistleri bekliyoruz. Daha fazla iş olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Müzenin yanında yer alan hediyelik eşya dükkanının sahibi Murat Kansız ise, “Yedi yıldır devam eden restorasyon yüzünden bazı işletmeler kapatılınca acenteler müzeyi tur listesinden çıkardı. İşler o yüzden düştü ve esnaf burayı terketti. Restorasyon biter ve buradaki ziyaretler kısıtlanmazsa işlerimiz düzelir” ifadelerini kullandı.

Fresk ve mozaikler dünyaca ünlü

Altıncı yüzyılda inşa edilen Kariye Kilisesi, İstanbul’un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid’in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek ‘Atik Ali Paşa Camii’ veya ‘Kariye Camii’ olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu’nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, iyi korunmuş mozaik ve freskleriyle dünya çapında tanınıyor. Önemli dini merasimlerde saray kilisesi ve şapeli olarak kullanılan Kariye, sonra da bir süre kilise işlevi görmeye devam etti. Dış nartekste Hz. İsa’nın hayatı, iç nartekste ise Hz. Meryem’in hayatını anlatan mozaikler bulunuyor.

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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