Karne verilecek mi? İlkokul, ortaokul, lise 'e Karne' nedir? 2021 / 1. Dönem ders notları...

2020-2021 Eğitim yılı koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim olarak yaşanıyor. Online derslere katılan öğrenciler, sınavların yapılmamasından dolayı karne notları için meraklanmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli karne verilecek mi sorusunu araştırıyor. Aynı zamanda gündeme gelen e karne nedir sorusuna yanıt arıyor. İşte Bu yıl öğrencileri bekleyen karne sisteminin detayları...

KARNE VERİLECEK Mİ, E KARNE NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında karneler dağıtılacak mı sorusunu yanıtladı. İşte o açıklama;

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''

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