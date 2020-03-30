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30.03.2020 - 14:10 | | AA

Kars'ta 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı!

Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.

Kars'ta 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamada, corona virüs tedbirleri kapsamında, bazı  köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen  köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü  karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar  durdurulmuştur."

 

 

 

 

İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.
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