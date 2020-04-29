Kasiyerin yüzüne kola döken gaspçı tutuklandı!

Olay, 21 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Bulvarı’nda bulunan zincir marketin şubesine gelen şüpheli, market içerisinde tur attıktan sonra bir şey almadan çıktı. Yarım saat sonra geri gelen şüpheli, bazı ürünler alarak kasaya doğru ilerledi. Mağazanın kapanma saatinin yaklaşması nedeniyle boş olmasını fırsat bilen şüpheli, kasanın önünde bir süre bekledi. Elindeki ürünleri banda bırakan şüpheli, kasiyer Ayşegül Kuru ürünleri okuttuğu sırada, kapağını açtığı pet şişedeki kolayı kasiyerin yüzüne doğru döktü. Ne olduğunu anlayamayan Kuru, müdahale etmeye ve bağırmaya başladı. Şüpheli Kuru'nun müdahale çabasına rağmen kasada bulunan 610 TL'yi alarak marketten çıktı.

MESAİ ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU

Kuru'nun bağrışlarını duyan mağaza çalışanları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Markete gelen çok sayıda polis ekibi, kaçan şüpheliyi yakalamak için parmak izi çalışması yaptı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada yerde 5 TL buldu. 5 TL ile şüphelinin gasp için kullandığı kola şişesi üzerindeki parmak izi eşleşti. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, gasp şüphelisi Alparslan Zağlı'yı, dün saat 21.00 sıralarında yakalayıp, gözaltına aldı. İfadesinde parası olmadığı için gasp yaptığını anlatan Zağlı, çaldığı parayı harcadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Alparslan Zağlı, tutuklandı.