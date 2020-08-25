Katilin mektubu gerçeği ortaya çıkardı!

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel, 19 Kasım 2019'da Muğla'dan gelen eski arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, kaldığı apatta, kabloyla boğulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Zafer Pehlivan, geçen haftaki karar duruşmasında, "Kasten adam öldürme" suçundan, "Müebbet hapis" cezasına çarptırıldı.

Sabah gazetesinden Kenan Gürbüz'ün haberine göre, cezayı az bulan Güleda'nın ailesinin avukatı Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, "Sanığa 'kasten öldürmek' suçundan 'müebbet hapis cezası' verildi ama dosyada failin üzerinden çıkan ve cinayeti tasarladığını gösteren bir mektup var. Sanık mahkemenin verdiği bu ceza ile 24 yıl cezaevinde kalacak. 'Tasarlayarak öldürme" dikkate alınarak ceza verilseydi 30 yıl cezaevinde kalacaktı. Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuracağız" diye konuştu.

Zafer Pehlivan'ın kendi el yazısıyla yazdığı mektupta yer alan bazı ifadeler şöyle:

"...Biz gidiyoruz. Daha doğrusu ben giderken gülümü, kelebeğimi de yanımda götürüyorum. Bundan sonra hepiniz için her şey güzel olmayabilir... Ne onunla, ne de onsuz. Ben çok şey yaptım. Çok çabaladım, belki biraz olsun şansım vardır diye. Ama yokmuş. Ne yaparım, nasıl yaparım, nasıl ayakta kalırım diye çok düşündüm. Kelebeğim, gülüm. Sevdiğim kadın. Şimdi bambaşka biri olmuş. Ben dayanamam ki. Dayanamıyorum da... Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Kelebeğimle, o adı gibi gül kokan, bulutlara kanat çırpacak. Burada olmadı ama orada beraber olacağız. Çünkü onu unutmaktansa unutmadan giderim ama tek başıma değil. Artık gitme vakti..."