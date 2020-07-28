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28.07.2020 - 13:37 | | DHA

Kayadan suya atlayıp yaralandı! 23 gün sonra acı haber

Antalya’nın Serik ilçesinde, 5 metre yükseklikteki kayadan suya atlayarak yaralanan İbrahim Yıldırım (24), hastanedeki 23 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kayadan suya atlayıp yaralandı! 23 gün sonra acı haber

Serik'te oturan İbrahim Yıldırım, arkadaşları ve kuzenleriyle birlikte 5 Temmuz'da Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon'da eğlenmeye gitti. Burada yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayadan bölgenin ünlü rafting merkezi olan suya atlayan Yıldırım, sudan çıkamayınca kuzenleri yardımına gitti. Suda hareketsiz halde duran Yıldırım'ı çıkaran kuzenleri ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Yıldırım, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Omuriliği zarar gören ve felç kalan İbrahim Yıldırım, yaklaşık iki hafta boyunca Antalya süren tedavisinin ardından Serik'e sevk edildi. Serik'teki özel hastanede tedavisi süren Yıldırım, bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Yıldırım'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT'ta çalıştığı öğrenildi. Gencin cenazesi bugün Üründü Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

 

 

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