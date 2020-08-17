Kemal Reis’e yeni görev

Akdeniz’de Oruç Reis sismik araştırma gemisini koruyan Kemal Reis fırkateynine yeni görev verildi. Kemal Reis, Kıbrıs’ın doğusunda faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refaket edecek.

İddialar yalanlandı

Akdeniz’de son durumu Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kemal Reis fıkrateyninin dört farklı açıdan çekilmiş seyir halindeki fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımda şöyle denildi: “Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılan TCG Kemal Reis fırkateyni Akdeniz’de Kıbrıs Adası doğusunda KKTC sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat etmektedir.”

Geçtiğimiz hafta bir Yunan fırkateyninin Oruç Reis araştırma gemisine yönelik tacizine Kemal Reis müdahalede bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayı partisinin kuruluş yıl dönümü törenindeki konuşmasında “Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ha! Kendilerine söyledik, ‘Bak bizim Oruç Reis’imize saldırmayın, eğer saldıracak olursanız bedelini ağır ödersiniz’ dedik. Bugün ilk cevabı aldılar” sözleriyle duyurmuştu. Yunan basınında ise, Kemal Reis’in müdahale sırasında yara aldığı ve limana çekildiği iddiaları yer almıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın dünkü paylaşımıyla Kemal Reis’in durumunun iyi olduğu ve aktif görevini sürdürdüğü de bir kez daha tescillenmiş oldu.

Oktay’dan ortak tatbikat tepkisi: Fransa Kıbrıs’ta macera aramamalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ortak tatbikatını, “1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa’nın Kıbrıs’la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır” sözleriye tepki gösterdi.

Oktay, Twitter üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Fransa’nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa’nın Kıbrıs’la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır. AB başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa’nın bölgedeki şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarına karşı tutum almaları elzemdir. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir ve kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz’la sürdürecektir.”

15 Eylül’e kadar çalışma

Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti. Buna göre, Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın güneybatısında çalışmalarını sürdürecek. Navtex duyurusunda, “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” ifadesine de yer verildi.