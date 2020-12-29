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29.12.2020 - 16:19 | | DHA

Kibyra'da antik çağa ait 'muska' yazıt bulundu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ndeki kazılarda geç antik çağa ait dua metni içeren yazıtın 'muska' olabileceği belirtildi.

Kibyra'da antik çağa ait 'muska' yazıt bulundu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığından devam eden Gölhisar ilçesinde bulunan 'Kibyra Antik Kenti' kazılarında küçük bir silindir bronz kılıf içerisinde gümüş yaprak üzerine kazıma tekniğiyle bir yazıt bulundu.

Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Kağıt inceliğindeki gümüş plaka üzerindeki yazılar bilim heyeti epigrafi üyelerimizden Prof. Dr. Murat Arslan ve araştırma görevlisi Aykan Akçay ile araştırma görevlisi Betül Gürel tarafından RTI (Reflectance Transformation Imaging) ve ileri fotogrametri yöntemleri kullanılarak incelenerek okuması yapıldı. Plakanın ilk incelemeleri sonucunda geç antikçağa ait dua metni içeren bir 'muska' olabileceği öngörüldü" dedi.

Kibyrada antik çağa ait muska yazıt bulundu

 

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