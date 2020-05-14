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14.05.2020 - 09:16 |

Kız arkadaşına tektaş alan avukata şok eden oyun!

Kız arkadaşına evlenme teklifi için pırlanta yüzük alan avukat Cenk Akdoğan, teklif sırasında kutunun içinde yüzüğü bulamadı. Avukat kuyumcudan şikâyetçi oldu.

Kız arkadaşına tektaş alan avukata şok eden oyun!

Sabah’ta yer alan habere göre, İstanbul barosu avukatlarından Cenk Akdoğan, 21 Şubat günü sevgilisiyle birlikte İstinye Park AVM'ye gitti. Kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen avukat Akdoğan, AVM içerisinde bulunan lüks marka bir kuyumcuya gitti. Kuyumcudan tek taş pırlanta bir yüzük alan Akdoğan, kutuya koyulmasını istediği yüzüğün ücretini ödeyerek, yine AVM içindeki bir restorana gitti.

Kız arkadaşına evlenme teklifi ettiği anda cebindeki kutuyu açarak diz çöken avukat, bir anda şaşkınlık yaşadı.

KUTU BOŞ ÇIKTI

Akdoğan, kutuyu açtığında kutunun içerisinde yüzük yoktu. Yeniden kuyumcuya giden avukatın iddiasına göre, kuyumcudaki mesul müdür, 'Biz durumu değerlendirelim size dönüş yapalım' dedi. Karakola giderek şikâyetçi olan avukatın ihbarı sonrası müdürün ifadesine başvuruldu.

Müdür Sinan O. ifadesinde, 'Olayla ilgili bizden şikâyetçi olan Cenk beye ücreti iade etmek istedik. Kendisi maddi olarak değil manevi olarak zararın oluştuğunu belirtip, para almayı reddetti. Bunun ısrarla kendisini ve kız arkadaşını dükkâna davet ettik. İkili sadece manevi olarak zararın oluştuğunu belirtip, teklifimizi reddettiler' dedi. Savcılık tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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