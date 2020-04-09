MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri KKTC’deki kader mahkumları maske üretimine başladı
ABONE OL
09.04.2020 - 13:59 | | DHA

KKTC’deki kader mahkumları maske üretimine başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumlar corona virüs (covid-19) salgınına karşı maske üretmeye başladı. Üretilen maskerlerin talep eden kurumlara, belediyelere ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacağı açıklandı.

KKTC’deki kader mahkumları maske üretimine başladı

Tutuklu ve mahkumların maske üretmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, "İçinden geçtiğimiz zor dönemde toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklu kişilerin ortaya koyduğu katkıdır. Tutuklu ve mahkumlarımız, halkımızın en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının giderilmesi için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak emeklerini ortaya koyarak, koruyucu maske üretimine başlamışlardır" dedi.

BAKAN'DAN TEŞEKKÜR

Üretilen maskerlerin, talep eden kurumlara, belediyelere ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacağını belirten Bakan Baybars, "corona virüse karşı verilen mücadelede, aldıkları sorumluluk, ortaya koydukları dayanışma ruhu ve emekleri için cezaevindeki tüm insanlarımıza şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladı İstanbul'da birer saat arayla üç farklı markete giren silahlı soyguncu, market çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı. Bir market çalışanının elinde şişeyle kovaladığı soyguncu, polis tarafından kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zonguldak'ta 'evde kalın' anonsları

Zonguldak'ta 'evde kalın' anonsları

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Ketojenik Ekmek tarifi ve malzemeleri! Ketojenik Ekmek nasıl yapılır?

Ketojenik Ekmek tarifi ve malzemeleri! Ketojenik Ekmek nasıl yapılır?

Sıradaki Haber