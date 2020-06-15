Koca: Hedeften uzaklaşıyoruz

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs Kovid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 4 milyonu aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vaka sayısı ise 7.8 milyonu geçti. Dünyada Kovid-19 nedeniyle 432 binden fazla kişi can verdi.

Salgının dünya genelinde ölümcül etkisi sürerken Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede maske takma, sosyal mesafe gibi bazı zorunlu kurallarla “normalleşme” adımları atıldı. Ancak Türkiye’de bu süreçte kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artışlar yaşandı.

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan bu yana salgın döneminde alınması gereken önlemlere karşı vatandaşları uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından peş peşe uyarılarda bulundu. Vaka artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca’nın mesajları şöyle:

“Vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine tam olarak geçelim.”

‘Tokalaşmayın’

“Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki günkü yaptığı paylaşımda “Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi...” ifadelerini kullanmıştı.

Bin 562 yeni tanı 15 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı tekrar bin 500 sınırını aştı. Dün bin 562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, bin 330 kişi ise iyileşti. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre, dün 45 bin 176 test yapıldı, bin 562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dün Kovid-19 sebebiyle 15 hasta vefat etti, bin 330 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı, 2 milyon 632 bin 171 oldu. Toplam vaka sayısı 178 bin 239’a, vefat sayısı 4 bin 807’e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısında artış yaşanarak 717’e yükseldi. Solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, toplam iyileşen hasta sayısı da 151 bin 417 olarak kayıtlara geçti. -ANKARA Milliyet

Prof. Dr. Yamanel: Yıl sonuna kadar maske takacağız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, salgının Türkiye ve dünyada sonlanmadığını belirterek, vatandaşlara tedbirler konusunda gevşememeleri uyarısında bulundu. Yamanel, şunları dedi: “Maske takmak, sosyal mesafeye uymak, el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Virüsle mücadelenin iki basamağı var. Bir tedbir, iki tedavi. Tedbir basağımız çok güçlü oldu ve alınması gereken tedbirleri uyguladık. Aşı çalışmaları 1-1.5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz.” - DHA