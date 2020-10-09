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09.10.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

‘Kokain doktoru’ turne müdürüymüş

İstanbul Ambarlı gümrüğünde geçen hafta düzenlenen operasyonla ele geçirilen 258 kilo kokainin ayrıştırıcısı olarak gözaltına alınan “Doktor” lakaplı İngiliz Anthony Murray’ın İngiliz müzik gruplarından Happy Monday’s ve Black Grape’in eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Narkotik polisi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül’de önemli bir operasyona imza atmıştı. İki birimin ortaklaşa yaptığı çalışmada, Kolombiya’dan gelen ve Ambarlı Limanı’na yanaşan bir gemideki altı konteyner içerisinde 258 kilo kokain ele geçirilmişti. Yaklaşık 120 ton gübre içerisine karıştırılan kokainin uluslararası bir şebeke tarafından Türkiye’ye sokulduğu belirlenmişti.

Uyuşturucuyu yakaladıktan sonra uluslararası çalışan zehir şebekesinin Türkiye ayağına yönelik çalışma yapan ekipler, 15 şüpheliyi İstanbul’da gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheliler arasında bulunan ve İngiltere’den geldiği belirlenip şebeke üyeleri tarafından “doktor” lakabıyla anılan Anthony Murray’ın uyuşturucuları gübreden ayırmakla görevli olduğu ve uyuşturucunun yola çıkmasının ardından İngiltere’den İstanbul’a geldiği belirlenmişti.

‘Kokain doktoru’ turne müdürüymüş



Yakalandıktan sonra İngiliz medyasında da geniş yer alan “Doktor” lakaplı Murray’ın, İngiliz müzik grupları Happy Monday’s ve Black Grape’in eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı. Daha önceden de uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen Anthony Murray’ın iki oğlunun da uyuşturucu olaylarına karıştığı öğrenilirken, Türkiye’de tutuklanan “doktor”un iki müzik grubu üyeleriyle yakın arkadaşlıkları olduğu da öğrenildi.

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