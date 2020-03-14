Korona günlerinde kitap dayanışması

Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs nedeniyle kültür, sanat etkinlikleri de bir bir iptal olurken bazı ülkelerde ‘alarm’ ilan edildi. İtalya’da evde vakit geçirmek zorunda olanlar, kitap dayanışması yapıyor. Yayıncılıkla ilgili haberler yapan Publishing Perspectives dün bir haber paylaştı. Buna göre, Kanadalı e-kitapçı Kobo, İtalya’nın en büyük yayınevlerinden biri olan Mondadori ile iş birliği yaparak okurlarına ücretsiz e-kitap sağlamak için adım attı.

Dergi de ücretsiz

Kobo’nun İtalyan temsilcileri olan ve pandemi sebebiyle evden çalışan Stefano Tura ile Lorena Landini’nin girişimleriyle başlayan proje, İtalya Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı’nın desteğini de aldı. Kullanıcılar, sadece Kobo’nun e-kitaplarına ücretsiz ulaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Kobo’nun dergisini ücretsiz okuyabilecek. Okurlar, bakanlığın sitesine girerek alacakları karekod sayesinde kitaplara ve dergiye ulaşabilecek.

Uzun zamandır salgın nedeniyle evden çıkamayan Çin halkı ise karaokeye ve streaming’e ilgi gösterdi. Edebiyat ajanlarından edinilen bilgiye göre, Çin’de çocuk kitaplarının satışları arttı. Çin halkı evde vakit geçiren çocukları için internet sitelerinden ya da e-kitap sitelerinden en çok çocuk kitapları siparişi verdi.

Hikâyelerini yazdılar

New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, Avrupa ve ABD’de yaşayan ve ayrımcılığa maruz kalan Çinli göçmenler, kendi korona hikâyelerini yazmaya başladı. San Francisco’da yaşayan Su Min, “Tokat gibi bir süreç” diye anlattığı hikâyesinde uzun zaman önce kocasıyla birlikte ABD’ye eğitim için geldiklerini ve özellikle bu salgının patlamasından sonra ülkede çok büyük ayrımcılığa uğradığını anlattı: “Buraya yerleşmek için vize sürecimiz başladı. Hem sosyal hayatta hem de vize süreçlerinde, insan haklarını ihlal eden bu ayrımcılık beni çok üzdü. İfade özgürlüğünün önemini ilk kez bu denli ciddi bir şekilde fark ettim. Kendi evimden uzakta, bu şekilde büyümek üzücü...”

İtalya’da herkes gibi gazete bayilerinde çalışanlar da maske takıyor.

Vuhan’da esir kalan yönetmenden film

Koronavirüs salgınından önce film çekmek için hastalığın başladığı Çin’in Vuhan kentine giden ve karantinayla birlikte burada esir kalan yönetmen Lan Bo ile ekibi 5 dakikalık kısa bir film çekti. “Ekip arkadaşlarımla hazır burada esir kalmışken anlamlı bir şeyler yapmak istedik” diyen ve Sixth Tone’a konuşan Lan Bo, ekip arkadaşı, video grafiker Xie Dan ile telefonla “Wuhan: The Long Night” filmini çektiklerini söyledi. Yönetmen, kısa filmin dijital platformlarda yayınladıktan sonra milyonlarca kez izlendiğini de ekledi.