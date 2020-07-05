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05.07.2020 - 09:08 | | DHA

Koronavirüs bunu da yaptırdı! Tekirdağ'da cansız mankenlerle düğün

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Düğünde takılar gelin- damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.

Koronavirüs bunu da yaptırdı! Tekirdağ'da cansız mankenlerle düğün

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere ara verilmesinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarına sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verilmesinin ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir düğün salonu tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin- damat uygulaması yaptı. Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.

'KURALLAR DOĞRU'

Gelin Sinem Dağ, alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirterek, "Bizde şu anda ilk defa bunun içindeyiz temassız olduğu için. Kurallarda gayet iyi" dedi. Düğünlerin eskisi gibi olmasının daha güzel olacağını ifade eden damat Sinan Dağ ise "Eskisi gibi olsa daha iyi olurda ama maalesef koronavirüs yüzünden alınan tedbirler ortada. Gayet güzel bir uygulama düğün salonu sahiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel de tedbirler kapsamında böyle bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldıklarını ve başta ilginç geldiği söyledi. Akyel, "Düşündük, taşındık böyle şeye karar verdik. İyi yaptığımıza da inanıyoruz. Mesafeyi kolluyoruz. Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin- damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor. Anne ve babalar ise misafirleri karşılıyorlar. Tek bir sıkıntımız var o da oyun. Tek gelin damat oynayacak. Bu yönde bir sıkıntımız var" dedi.

Koronavirüs bunu da yaptırdı Tekirdağda cansız mankenlerle düğün

'İYİ BİR UYGULAMA'

Düğüne gelen misafirlerden Derya Saltan ise cansız gelen- damat mankenin ilginç gelmesinin yanı sıra iyi bir önlem olduğunu ifade ederek, "Cansız manken takı olayı bizim için alınan en güzel kararlardan bir tanesi. Evet insanlara biraz ilginç gelebilir ama güzel bir önlem diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Cansız manken olayı da güzel oldu" diye konuştu.

 

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