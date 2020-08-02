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02.08.2020 - 18:24 |

Koronavirüs (corona virüsü) vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugün (2 Ağustos) korona son durum ne?

Koronavirüs vaka sayıları ve ölü sayıları her gün merak ediliyor. Dün vaka sayısı 996; ölü sayısı ise 19'du. Milyonlarca kişi bugünkü verileri bekliyor. Şimdi sıklıkla Bugün (2 Ağustos) koronavirüs (corona virüsü) vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu soruluyor.

Koronavirüs (corona virüsü) vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugün (2 Ağustos) korona son durum ne?

Koronavirüs vaka ve ölü sayıları günbegün takip ediliyor. Vaka sayıları günlerdir binin altında seyrederken kritik eşiğin bugün geçilip geçilmeyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Şimdi yoğun bir şekilde Bugün (2 Ağustos) koronavirüs (corona virüsü) vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna cevap aranıyor.

KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

2 Ağustos Koronavirüs vaka ve ölü sayısı henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış değil. Son durumun 20.30 gibi açıklanması bekleniyor.

1 AĞUSTOS CORONA VİRÜS SON DURUM

Koronavirüs (corona virüsü) vaka ve ölü sayısı kaç oldu Bugün (2 Ağustos) korona son durum ne


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