08.09.2020 - 20:23 |
Koronavirüs tablosu 8 Eylül 2020 Salı gününe ait rakamlar!
Koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugüne ait koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı belli oldu. Son zamanlarda günden güne artan koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu 8 Eylül...
Sağlık Bakanlığı gün gün her vatandaşı bilgilendiriyor. Her gün yayımlanan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu üzerinden toplam test sayısına, vaka sayısına, vefat sayısına ve iyileşen sayısı duyuruluyor. Peki bugün koronavirüsten kaç kişi yaşamını yitirdi? Koronavirüse kaç kişi yakalandı? İşte 8 Eylül koronavirüs tablosuna yönelik bilinmesi gerekenler...
KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE 8 EYLÜL
8 Eylül test sayısı: 110.565
8 Eylül hasta sayısı: 1.761
8 Eylül vefat sayısı: 52
8 Eylül iyileşen sayısı 1.093
Toplam test sayısı: 7.994.029
Toplam hasta sayısı: 283.270
Toplam vefat sayısı: 6.782
Hastalarda zatürre oranı: %7.5
Ağır hasta sayısı: 1.159
Toplam iyileşen sayısı: 253.245