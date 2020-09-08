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08.09.2020 - 20:23 |

Koronavirüs tablosu 8 Eylül 2020 Salı gününe ait rakamlar!

Koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugüne ait koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı belli oldu. Son zamanlarda günden güne artan koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu 8 Eylül...

Koronavirüs tablosu 8 Eylül 2020 Salı gününe ait rakamlar!

Sağlık Bakanlığı gün gün her vatandaşı bilgilendiriyor. Her gün yayımlanan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu üzerinden toplam test sayısına, vaka sayısına, vefat sayısına ve iyileşen sayısı duyuruluyor. Peki bugün koronavirüsten kaç kişi yaşamını yitirdi? Koronavirüse kaç kişi yakalandı? İşte 8 Eylül koronavirüs tablosuna yönelik bilinmesi gerekenler...

KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE 8 EYLÜL

8 Eylül test sayısı: 110.565

8 Eylül hasta sayısı: 1.761

8 Eylül vefat sayısı: 52

8 Eylül iyileşen sayısı 1.093

Toplam test sayısı: 7.994.029

Toplam hasta sayısı: 283.270

Toplam vefat sayısı: 6.782

Hastalarda zatürre oranı: %7.5

Ağır hasta sayısı: 1.159

Toplam iyileşen sayısı: 253.245

Koronavirüs tablosu 8 Eylül 2020 Salı gününe ait rakamlar

Bursa'da minibüs ve otobüslere 'ayakta yolcu' denetimiBursa Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında minibüs, otobüs ve işçi servislerinde denetimler sıklaştırıldı.
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