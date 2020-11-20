20.11.2020 - 11:27 | | DHA
Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bugün taburcu edildi. Ercengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'in 5 Kasım'da Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Evinde 1 hafta boyunca tedavi gören Başkan Ercengiz, şikayetleri artınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kandaki oksijen miktarının düşmesi sonucu Ercengiz, 15 Kasımda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 5 gün boyunca Covid-19 tedavisi gören Ercengiz, bugün sabah saatlerinde taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Başkan Ali Orkun Ercengiz'in bir süre daha evinde tedavisine devam edileceği öğrenildi.