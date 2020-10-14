14 Ekim (Bugün) koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı... İstanbul, Ankara ve İzmir korona tablosu...

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı her akşam olduğu gibi bu akşam da merak ediyor. Koronavirüs tablosunun düşüşte mi yoksa yükselişte mi olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

14 EKİM KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

14 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugünkü korona tablosuna göre 1671 kişi hastalığa yakalanırken 57 kişi vefat etti.

İL İL KORONAVİRÜS ARTIŞ VE AZALIŞ TABLOSU





13 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 114 bin 992 testle birlikte toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342 oldu.

Son 24 saatte bin 632 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 338 bin 779’a çıktı. 62 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 8 bin 957’ye yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 314 artarak 296 bin 972’ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 416, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.9 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7 olarak duyuruldu.